ليوناردو دي كابريو و أدريان برودي يجتمعان في فيلم جديد عن هذه الشخصية الراحلة

ميرنا وليد - بيروت - يجري النجمان العالميان ليوناردو دي كابريو و أدريان برودي محادثات للمشاركة في بطولة فيلم السيرة الذاتية للمخرج العالمي داميان شازيل عن حياة مقدم المحتوا الخطير و الصعب الراحل إيفل كنيفيل.

وفقًا لتقارير متعددة، يتطلع ليوناردو دي كابريو إلى لعب دور بطل الدراجات النارية الأسطوري المتهور، بينما يتجه برودي إلى دور شيلي سالتمان، المروج السابق لـ كنيفيل و الذي تعرض لهجوم وحشي من قبل الممثل البديل في عام 1977.

سيتولى والكاتب العالمي يليام موناهان، كاتب فيلم The Departed، كتابة سيناريو الفيلم.



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