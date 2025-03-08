رنا رئيس تكشف فسخ خطوبتها بشكل مفاجىء وسر تأثرها بمي عز الدين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 02:57 مساءً - حلت الفنانة رنا رئيس ضيفة على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والفنية وكشفت عن أسرار تحدثت عنها للمرة الأولى.

رنا رئيس والحسد

أكدتأنها تؤمن بالحسد، لكنها لم تصل لمرحلة الهوس وقالت أنها مرت بالعديد من التجارب التي جعلتها تتوقف عن مشاركة كل التفاصيل الحلوة في حياتها، وقالت عن هذا الأمر: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية".

وقالت أنها شعرت بقوة تأثير الحسد بعد إعلان ارتباطها وتوتر علاقتها بخطيبها السابق قائلة: "ما فهمتش اللي حصل.. حسيت إن في حاجة غريبة.. عين؟ ماعرفش.. بس فعلاً دي كانت من أكتر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد".

رنا رئيس أصبحت أكثر تحفظاً فيما تنشره عبر السوشيال ميديا حول حياتها الشخصية، وأكدت أنه إذا حدث ارتباط مجدداً لن تعلن الأمر سوى يوم حفل الزفاف.

وكشف رنا أنها كانت مغرمة بالفنانة مي عز الدين منذ صغرها وكانت تتخيل نفسها ترتدي فستان زفاف مي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى"، بل ووصل الأمر لأنها قامت بعمل تاتو تأثرا بها.

مشاركات رنا رئيس الدرامية

تشارك رنا رئيس في موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، إذ تجسد شخصية "علية أبو العباس"؛ وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.

كما تشارك في مسلسل "حياة أو موت" المكوّن من 15 حلقة فقط، بطولة النجمة حنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وهم: محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس.

ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار ملئ بالإثارة والتشويق والغموض.

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