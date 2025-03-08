كواليس غير متوقعة في أشغال شقة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 02:57 مساءً - يعتبر مسلسل أشغال شقة جداً واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاح جماهيري كبير خلال الموسم الرمضاني الجاري، وحقق نسب مشاهدة عالية خاصةً بعدما سيطرت على الأعمال أجواء الكوميديا.

أجواء تصوير أشغال شقة

خلال الساعات الماضية، كشف صناع العمل عن بعض الكواليس التي عاشوها خلال أيام التصوير، وأكدت أسماء جلال أن مصطفى غريب كان يحاول خلق روح كوميدية مرحة، فكان يقوم بتشغيل أغاني لحكيم وغيره من النجوم.

أما الفنان هشام ماجد فقال أن الأيام الأولى من التصوير، كانت مليئة بالتوتر لأن المخرج خالد دياب كان يفرض أجواء من الجدية لرغبته في خروج العمل بأفضل شكل ممكن، ومزح هشام قائلاً: "مكنش واثق فينا"، ليقاطعه مصطفى غريب: "ولحد دلوقتي".

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أحداث وتفاصيل مسلسل "أشغال شقة جدًا"

يُذكر أنه في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي" والذي يُجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

ودارت أحداث الجزء الأول من "أشغال شقة" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي في إطار كوميدي، حول زوجين يُرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.

ويأتي مسلسل "أشغال شقة جدًا" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، انتصار، آية سماحة ويأتي المسلسل من تأليف: خالد وشيرين دياب ومن إخراج خالد دياب.

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