مسلسل الكابتن الحلقة 8.. أكرم حسني فى مواجهة جديدة مع الأرواح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 02:57 مساءً - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الكابتن" تطورات مشوقة، حيث بدأ حسام (أكرم حسني) في البحث عن طريقة لجعل رانيا (وئام مجدي) تقع في حب تامر، تنفيذًا لوصية عاطف (أحمد الرافعي) قبل رحيله، لكن الأحداث أخذت منحى غير متوقع، ليجد حسام نفسه في موقف لم يكن في الحسبان.

استغلال حسام حب رانيا للألغاز

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بدأت الحلقة باستغلال حسام حب رانيا للألغاز المعلومة وذهب برفقة كريم (أحمد عبد الوهاب)، عاطف، وسما (آية سماحة) إلى المكان الذي دخلوه سابقًا، لكنهم فوجئوا بتغيير الغرفة. في هذه الأثناء، كانت رانيا وتامر يحاولان حل الألغاز، لكن تامر فشل تمامًا، مما جعل رانيا تشعر بالإحباط، في حين بدأ الانسجام يظهر بينها وبين كريم، ليقلب ذلك الموازين.

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مع مرور الوقت، صار واضحًا أن رانيا غير مقتنعة بتامر، فواجهته بعدم التوافق بينهما. في هذه اللحظة، استغل كريم الفرصة للتقرب منها، حيث عرض عليها تناول القهوة، لكنها أخبرته أنها جائعة، فدعاها لتناول الطعام، في إشارة واضحة إلى تطور علاقتهما.

تتوالى الأحداث سريعًا، ويُقام حفل كتب كتاب كريم ورانيا وسط أجواء من الفرح، حيث يساعد حسام الذي يلعب دوره أكرم حسني والد العروس (إسماعيل فرغلي) في رفع رأسه فخرًا بابنته. وفي لحظة مؤثرة، تظهر سما لتهنئة العروسين لكنها تنهار بالبكاء، متأثرة بعدم زواجها حتى الآن.

في موازاة ذلك، يجلس حسام مع الأرواح على السفرة متمنيًا خروجهم جميعًا، قبل أن يسأل عن عوني (محمد رضوان)، فتقوم سحر (رحمة أحمد) بالوشاية به. وعندما يواجهه حسام، تستيقظ أسرار (ميمي جمال) من النوم، ليطمئن عليها قبل أن تعود للنوم مجددًا.

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وفي سياقٍ آخر، يطلب "عم باني" (سامي مغاوري) مجددًا من حسام الزواج من أسرار، مما يدفع الأخير للتفكير جديًا بالأمر، ظنًا منه أنه قد يكون السبيل لخروج "عم باني" من العالم الآخر. لاحقًا، يدخل حسام على أسرار حاملاً فستان زفاف، ويطلب منها تجربته، عندما تنزل أسرار من السلم مرتدية الفستان، تحدث لحظة عاطفية تجمعها بعوني، لكن الأمور تتعقد عندما يتراجع عم باني عن طلبه.

مسلسل "الكابتن" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

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