الموسيقار بسّام شلّيطا يقدّم “فانتازيا الأندلس” في حفل ضخم بكازينو لبنان 

يستعدّ العازف والمؤلّف الموسيقيّ اللبنانيّ بسّام شلّيطا للقاء جمهوره بحفل فنيّ كبير على مسرح كازينو لبنان في ٢٩ آذار القادم.

لا شكّ في أنّ الجمهور على موعد مع حفل استثنائيّ لا ينسى، إذ سيقدّم بسّام شلّيطا خلاله مزيجًا من أجمل الأنغام الموسيقيّة مع ضيوف من حول العالم.

وتحت عنوان “فانتازيا الأندلس” شوّق بسّام شلّيطا الجمهور إلى الحفل المرتقب وكتب: “ثقافتان نابضتان بالحياة، حفل موسيقيّ مذهل! نجوم عالميّة تربط بين موسيقى الفلامنكو والألحان الشرقيّة. موسيقيّون وراقصون ومغنّون من كلا العالمين يردّدون صدى الفصول الأربعة للروح إلى جانب بسّام شلّيطا على البيانو.”

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نذكر أنّ بسّام شلّيطا كان قد فاز بجائزة موريكس للتّميّز الموسيقيّ اللبنانيّ في عام ٢٠٢٤ وذلك بعدما أوصله عشقه للموسيقى وعزفه المميّز إلى العالميّة.