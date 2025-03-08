تطورات جديدة في ولاد الشمس بعد رحيل معتز هشام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 01:19 مساءً - شهدت الحلقة الماضية من مسلسل ولاد الشمس حدثاً صادماً لكل متابعي العمل، حيث تُوفي أحد أبناء الدار والذي يُدعى "قطايف" ويجسد دوره الفنان الشاب معتز هشام، بالسم على يد "بابا ماجد"، محمود حميدة.

رحيل معتز هشام

تفاعل متابعو العمل مع هذا الحدث بشكلٍ كبير، خاصةً أن محمود حميدة تميز بقسوة كبيرة خلال أدائه، وتمنى الجميع أن يعلم صديقاه طه دسوقي وأحمد مالك بهذا الأمر، حتى يتخذا قراراً بالثأر لصديقهما، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة تطوراً كبيراً في أحداث المسلسل يتميز بالانتقام.

وقدم معتز هشام في المسلسل شخصية "قطايف" المثقف الذي اهتم بتعليم نفسه والقراءة أكثر من غيره من أبناء الملجأ، وعلى مدار حلقات العمل ظهر قطايف وهو يساعد الأطفال الصغار في الدار ويحاول قضاء وقت ممتع معهم ليهوِّن عليهم صعوبات الحياة.

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أبطال "ولاد الشمس"

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ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبدالسلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبدالسلام.

تدور أحداث العمل حول محمود حميدة الذي يُجبر "ولعة" و"مفتاح" أنهما يعملان كـ"لصوص" لصالحه، وذلك رغماً عنهما، لا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر، إذ إنّ العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات، كون كلّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.

يمكنك متابعة أحمد مالك يظهر بشكل جديد في "ولاد الشمس" شاهدوا البرومو الدعائي

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