في يوم المرأة العالمي.. نجمات يكسرن الحواجز ويبدعن في أدوار الأكشن والحركة

وفي هذا السياق وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم 8 من مارس، سنتحدث عن المرأة وقدرتها على قلب موازين الأمور ونظرة الجمهور لنوعية أفلام الأكشن والحركة التي كان يهيمن عليها الرجال، فلم يكن النساء يُنظَر إليهن تقليدياً باعتبارهن شخصيات رائدة في أفلام الحركة، لكنهن الآن يتولين أدواراً تبرز قوتهن وقدراتهن.

وحالياً يشهد نوع أفلام الحركة تحولاً جذرياً، حيث لم تعُد النساء مجرد شخصيات داعمة، بل قوى يجب أخذها في الحسبان.

وفي هذا الموضوع سنلقي الضوء على أبرز النجمات اللواتي برعن في أدوار الأكشن، حيث تقود سرديات عالية المخاطر وتتحدى معايير النوع الاجتماعي المرتبطة بالعنف والبطولة.

سكارليت جوهانسون في Lucy

قامت سكارليت جوهانسون ببطولة فيلم الأكشن لوسي Lucy عام 2014، الذي يدور حول يتتبع الشابة لوسي ذات الـ25 عاماً، تجد نفسها مجبرة على العمل مع إحدى عصابات تجارة الممنوعات عن طريق زراعتها في أحشائها لتنتقل بها إلى دولة أخرى، وعندما تتعرض للاختطاف تتسرب هذه المواد لجسمها؛ ما يمنحها قدرات عالية وتحمل الآلام.

كما قدمت جوهانسون أفلام أكشن أخرى نذكر منها Eight Legged Freaks عام 2002، The Island عام 2005، Iron Man 2، Black Widow، وفيلمها الشهير The Avengers.

فيولا ديفيس في Suicide Squad

قادت فيولا ديفيس فيلم الحركة Suicide Squad عام 2016، حيث تقوم وكالة حكومية سرية بتجنيد بعض من أخطر الأشرار المسجونين المعروفين باسم (الفرقة الانتحارية) لتشكيل قوة دفاعية، لتصبح مهمتهم هي إنقاذ العالم من نهايته، وفي المقابل يحصلون على الأمان والحماية بالسجن، فضلاً عن بعض المزايا الأخرى.

أنجلينا جولي في Salt

تم إصدار الفيلم عام 2010، وهو يروي قصة العميلة السرية بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية؛ إيفلين سولت، التي أقسمت على أداء واجبها وحماية البلد، ولكن يتم اختبار ولاءها باتهامها عن طريق منشق روسي بأنها جاسوسة، فتقوم باستخدام جميع مهارتها وخبراتها باعتبارها عميلة سرية للإفلات من الاعتقال، لكن رئيسها تيد وينتر يتمسك بثقته فيها ويرفض تصديق قصة الجاسوس بأنها خائنة.

وبالإضافة لـSalt، قامت أنجلينا جولي بالعديد من أفلام الأكشن منها: 'Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life عام 2003، Gone in 60 Seconds عام 2000، Eternals عام 2021، Lara Croft: Tomb Raider عام 2001، Those Who Wish Me Dead عام 2001 أيضاً.

هيلين ميرين مجموعة أعمال أكشن

تشتهر هيلين ميرين بمواهبها؛ فهي واحدة من أكثر الممثلات شهرة في الصناعة، مع مجموعة متنوعة من الأدوار تحت حزامها تمتد على نطاق واسع من الأنواع. وقد ارتبطت ميرين بالعديد من امتيازات الحركة الناجحة، مثل فيلم Red 2 وكانت حريصة على الانضمام إلى سلسلة Fast & Furious في The Fate of the Furious.

ومن أعمال هيلين ميرين في أفلام الأكشن؛ National Treasure: Book of Secrets، Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw، Anna، Eye in the Sky، RED 2.

بليك ليفلي في The Rhythm Section

تدور أحداث الفيلم حول ستيفاني التي تدخل في دوامة من الانهيار عندما تفقد عائلتها في حادث تحطم طائرة. لاحقاً، تكتشف أن هذا الحادث كان مدبراً ومنظماً من قِبل بعض الأفراد؛ فتسعى للانتقام منهم.

جينيفر غارنر في Peppermint

تدور أحداث الفيلم الذي تم إصداره عام 2018، حول امرأة تقرر العودة من منفاها الاختياري للانتقام من المسؤولين والنظام الذي سمح لهم بالرحيل أحراراً، وذلك بعد خمس سنوات من مقتل ابنتها وزوجها بوحشية.

ومن الأعمال الأكشن الأخرى للنجمة جينيفر غارنر؛ Daredevil، The Adam Project، The Kingdom، Elektra، و Pearl Harbor.

