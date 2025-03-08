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ميرنا وليد - بيروت - تعود فرقة 4 Non Blondes إلى العمل معًا بعد 31 عامًا من انفصالها بعد ألبومها الأول Bigger, Better, Faster, More.
عاد الرباعي إلى الاستوديو وشاركت ليندا بيري، 59 عامًا، صورة من لم الشمل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري".
في الصورة، ظهرت بيري وداون ريتشاردسون وروجر روشا وكريستا هيلهاوس في الاستوديو.
علقت مغنية What's Up على الصورة قائلة: "حسنًا، حدث هذا بعد 31 عامًا".
اجتمعت فرقة التسعينيات الشهيرة لتقديم عروض في العديد من المهرجانات هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة شهيرة من التسعينيات عادت إلى الاستوديو لأول مرة منذ 31 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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