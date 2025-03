معايدة مميزة من Music Is My Life ووتري في يوم المرأة العالميّ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بطريقة مبتكرة وفريدة، احتفلت شركتا Music Is My Life لادارة أعمال الفنانين ووتري للانتاج والتوزيع الفني باليوم العالميّ للمرأة الذي يصادف في الثامن من اذار/مارس من كلّ عام، حيث أطلقتا فيديو بعنوان "الأغاني ناقصة من دونِك" يبرز فيه الدور الأساسي للمرأة في عالم الفن.



في الفيديو، ظهر عددٌ من النجوم الذكور، وهم يؤدون أغانيهم المشتركة مع الفنانات، مع حذف مقاطعهنّ، مما جعل الأغاني تبدو غير مكتملة، ليظهر بوضوح الدور الأساسي الذي تلعبه الفنانات في إكمال الاغنية وفي إضفاء جماليّة على الأعمال الفنية.

وفي التفاصيل، ظهر الفنا ناصيف زيتون في الفيديو بأغنية "ما في ليل" ولكن من دون مقطع الفنانة رحمة رياض، وظهر الفنان جوزيف عطية من دون مشاركة الفنان Elyanna في أغنية "ولا غلطة"، والفنان Zef في أغنية "البكلة" من دون مقطع الفنانة ستيفاني عطالله.

وعلّقت الصفحتان على الفيديو بالقول: They’re off today.

هذه المبادرة من Music Is My Life ووتري تحمل رسالة واضحة: من دون المرأة حتى الاغنية تبدو ناقصة!