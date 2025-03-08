سينتيا كرم : " قلبي رح يبج "

ميرنا وليد - بيروت - تعيش الممثلة اللبنانية سينتيا كرم سعادة بالغة بعد الإشادات الكثيرة التي تلقتها بفضل أدائها في دور عدلا في مسلسل "بالدم" الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.



وعبرت كرم عن سعادتها بهذه الإشادات حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"انتو شو انتو؟؟؟؟ ما في احلى منكن ومن تفاعلكن!!! قلبي رح يبجّ متل طنجرة الضّغط اذا ما نفّستوها! انا بحبّكن باكو باكو .. كتير باكو…وانشالله كل الكواكب بتلِفّ لصالحكن! وعطارد ما يعارض!".

مسلسل "بالدم" من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات، منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، وجيسي عبدو وسينتيا كرم وماريلين نعمان وسمارة نهرا ورفيق علي أحمد وإلسي فرنيني، إنتاج إيغل فيلمز، إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر.