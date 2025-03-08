ميرنا وليد - بيروت - تعيش الممثلة اللبنانية سينتيا كرم سعادة بالغة بعد الإشادات الكثيرة التي تلقتها بفضل أدائها في دور عدلا في مسلسل "بالدم" الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.
وعبرت كرم عن سعادتها بهذه الإشادات حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"انتو شو انتو؟؟؟؟ ما في احلى منكن ومن تفاعلكن!!! قلبي رح يبجّ متل طنجرة الضّغط اذا ما نفّستوها! انا بحبّكن باكو باكو .. كتير باكو…وانشالله كل الكواكب بتلِفّ لصالحكن! وعطارد ما يعارض!".
مسلسل "بالدم" من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات، منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، وجيسي عبدو وسينتيا كرم وماريلين نعمان وسمارة نهرا ورفيق علي أحمد وإلسي فرنيني، إنتاج إيغل فيلمز، إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر.
كانت هذه تفاصيل خبر سينتيا كرم : " قلبي رح يبج " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.