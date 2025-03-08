ميرنا وليد - بيروت - هنأ الشاعر والفنان اللبناني فارس إسكندر المرأة في عيدها، حيث أطل في فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يقول فيه شعر من كلماته :"

بعيدك بدك قلك مين اللي فيون يتحدوكي

انتي المرأة بأعلى جبين ملكة بتاجك الملوكي

انتي الأم اللي بالحنين مدرسة صنفوكي

وأنتي الزوجة السين وجين الداخلية سموكي

وانتي الأخت اللي بتعين وسندنا بينادوكي

وانتي البنت اللي بالتكوين طلعتي حصة أبوكي

بيوم المرأة غلطانين لو بيوم اختصروكي

ولك 365 يوم وما بيقدوكي"

وختم اسكندر قائلاً :"كل عام وانت بألف خير بيوم المرأة العالمي".

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مميزة .. فارس إسكندر يهنئ المرأة في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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