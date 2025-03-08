شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يرد على هدى المفتي بعد مشاركتها في تريند "مفتقدني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هدى المفتي خلال تريند أغنية مفتقدني، الذى غناها أحمد سعد، من خلال حسابها على موقع تيك توك، وهو ما دفع أحمد سعد للتعليق على الأمر.

أحمد سعد بدوره نشر الاستوري على حسابه بموقع أنستجرام وعلق عليها قائلا: «برافو يا بوسي، شدّي حيلك علشان تكملي الـ80 باكو»، وذلك في إشارة إلى اسم مسلسلها التى تشارك به ضمن دراما رمضان 2025.

مفتقدني هي إحدى أغاني ألبوم حبيبنا للفنان أحمد سعد، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع نادر حمدي.



هدي المفتي

هدى المفتي تشارك ببطولة فى دراما رمضان 2025

مسلسل «80 باكو» تجسد خلاله هدى المفتي، دور «بوسي»، مصففة شعر تعاني من أزمة مالية وتحتاج إلى 80 ألف جنيه لاستكمال زواجها، تقرر صاحبة الصالون مساعدتها عبر إرسالها إلى منازل الزبائن للعمل، ما يفتح أمامها أبواباً غير متوقعة.المسلسل يشارك في بطولته انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، وهو من تأليف غادة عبدالعال وإخراج كوثر يونس.

من ناحية أخرى، أطلق أحمد سعد، مؤخرا، ألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا"، والذي حقق نجاحا جماهيريا منذ طرحه وحقق ملايين المشاهدات علي منصة يوتيوب.

وضم الألبوم 9 أغان، وهى: أغنية "مفتقدني"، وأغنية "عايز سلامتك"، وأغنية "لو تيجي"، وأغنية “تيجي نحارب”، واغنية “بسيط”، وأغنية “انا مشيت”، واغنية “حبيبنا” واغنية “عمري اللي فات”، واغنية “سودا سودا”.

وتعاون أحمد سعد، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: مدين، نادر عبدالله، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، نادر حمدي، منة القيعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين.