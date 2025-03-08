شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: ردود الأفعال على "حكيم باشا" أسعدتني.. ومفاجآت في الحلقات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من الجمهور عن الحلقات الأولى من مسلسل "حكيم باشا"، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة للغاية لرؤية ردود الفعل على شخصيتها "غزل".

وأكدت دينا فؤاد أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت والأحداث المهمة التي ستأخذ المشاهدين في رحلة من التشويق، خاصة بعدما دخلت "غزل" قصر "حكيم باشا"، الذي يجسده النجم مصطفى شعبان.

وأضافت النجمة دينا فؤاد أن العمل يتميز بحبكة درامية مشوقة وأداء قوي من جميع النجوم المشاركين، متوقعة أن يظل المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال جذبًا للجمهور طوال الموسم الرمضاني.

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا" قد شهدت لحظة مفصلية بين بطلي العمل مصطفى شعبان ودينا فؤاد، حيث قرر "حكيم" الزواج من "غزل" بعد تأكده من نسب ابنها له من خلال إجراء تحليل الDNA.

وتميزت الحلقة بتصاعد الأحداث، حيث كانت الشكوك تسيطر على "حكيم باشا" طوال الحلقات السابقة حول صحة نسب الطفل، ليأتي تأكيد التحليل كفصل جديد في علاقته بـ "غزل"، وأظهرت دينا فؤاد أداءً عاطفيًا قويًا وهي تستجيب لطلب حكيم، من الزواج منها مما أضاف لمسة درامية على علاقة الشخصيتين، وجاء الزواج بعد أن قرر "حكيم" استخراج شهادة ميلاد لطفله باسم "نوح".

ونجحت دينا فؤاد في تقديم شخصية "غزل" بحرفية من خلال أداء قوي ومتميز في مسلسل "حكيم باشا"، واستطاعت الإمساك بمفردات الشخصية وخلق توازن بين المشاعر والأحداث التي تمر بها، حيث تمكنت من إيصال عمق الصراع الداخلي لشخصيتها بكل صدق، سواء في مشاهد الضعف أو القوة.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

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