الوقوف على أسباب وفاة جين هاكمان وزوجته وكلبهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 11:48 صباحاً - مرَّ أكثر من أسبوع على وفاة النجم العالمي الراحل جين هاكمان وزوجته وكلبهما في ظروفٍ غامضة، ومن وقتها والتحقيقات على قدمٍ وساق للوقوف على أسباب الوفاة التي جمعتهم في منزلٍ واحد، وقد أعلن المحققون يوم أمس الجمعة عن سبب وفاة هاكمان وزوجته.

أسباب وفاة جين هاكمان وزوجته

وفقاً لموقع CNN، أعلن المحققون في قضية وفاة جين هاكمان التي أصبحت قضية رأي عام، أنه توفي لأسباب تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ولأنه كان مصاباً بمرض الزهايمر في مراحله المتقدمة، فربما كان على قيد الحياة لعدة أيام بعد وفاة زوجته بيتسي أراكاوا بمرضٍ نادرٍ في منزلهما، أما الكلب فقد عُثر عليه ميتاً في صندوق.

قالت الدكتورة هيذر غاريل، كبيرة الفاحصين الطبيين في نيو مكسيكو يوم الجمعة عندما سُئلت عما إذا كان هاكمان على علم بوفاة زوجته: "من المحتمل جداً أنه لم يكن على علم بوفاتها بسبب مرض الزهايمر المتقدم الذي كان يعاني منه"، وأشارت إلى أنه كان في "حالة صحية سيئة للغاية".

أما بالنسبة لزوجته أراكاوا، فقد توفيت بسبب متلازمة هانتافيروس الرئوية، وقالت غاريل إن المتلازمة هي نتيجة لفيروس هانتا، وهو مرض نادر يمكن أن يصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة، ولم يتم التوصل إلى سبب إصابتها بهذا المرض، وأضافت أن الحبوب التي عُثر عليها بالقرب من جسدها كانت دواء للغدة الدرقية تم وصفه لها ولا علاقة له بوفاتها.

أما بالنسبة لاختبار فيروس كورونا، فقد جاءت سلبية لكليهما، وأيضاً جاءت نتيجة اختبار فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة الأخرى سلبية، بالإضافة أنه تم استبعاد وفاتهم بالتسمم بأول أكسيد الكربون.

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اكتشاف وفاة جين هاكمان وزوجته

وفقاً لشرطي مقاطعة سانتا في؛ أدان ميندوزا، شوهدت أراكاوا على قيد الحياة في 11 فبراير، حيث شوهدت على كاميرات المراقبة وهي بالخارج، بينما يُعتقد أن هاكمان ربما لم يمت حتى 18 فبراير، عندما سجل جهاز تنظيم ضربات القلب آخر نبضات قلبه".

ويأتي ذلك بعد أن تم العثور على النجم الأمريكي وزوجته وكلبهما، وقد فارقوا الحياة في الشهر الماضي، وبحسب ما أعلنت ضابطة المعلومات العامة بمكتب عمدة مقاطعة سانتا في دينيس ووماك أفيلا خلال بيان بأن السبب الحقيقي للوفاة لم يتم تحديده بعد، كما أعلن مكتب الشريف لموقع "TMZ" أن جثتي الزوجين بقيتا في منزلهما لمدة يوم على الأقل قبل أن يتم العثور عليهما متوفيين.

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