خاص لـ"الخليج 365" في يوم المرأة.. فؤاد عبد الواحد: نحن لا نكمل إلا بكن وأطال الله أعماركن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 11:48 صباحاً - بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به بتاريخ 8 من مارس من كل عام، شارك الفنان فؤاد عبد الواحد "الخليج 365" وقدم تهنئة وكلمة لكل امرأة بهذه المناسبة قائلاً: "مجلة الخليج 365، في يوم المرأة قد أقول لجميع النساء كل عام وأنتن بخير، فأنتن الأم والأخت والزوجة، وأنتن دائماً السند لنا ونحن دائماً لا نكمل إلا بكن، وأدعو الله أن يحفظكن ويطيل من أعماركن، يا رب.
أعمال جديدة لـ فؤاد عبد الواحدكشف الفنان فؤاد عبد الواحد أنه بصدد التجهيز لأعمال جديدة قادمة، وهناك عمل سيتم طرحة في عيد الفطر، وهنالك تجهيزات لـ ألبوم غنائي سيتم الإعلان عن تفاصيله بالأيام القادمة.
برنامج نجوم الغدوكان الفنان فؤاد عبد الواحد ضمن لجنة التحكيم في برنامج "نجوم الغد" الذي أْسدل الستار عن الحلقة الختامية للبرنامج، وهو من تقديم طارق الحربي ومحمد السهلي، ولجنة التحكيم مكونة من: الفنان فؤاد عبدالواحد، الفنانة كارمن سليمان، والفنانة داليا مبارك، وتنافس ستة مشتركين وصلوا إلى المرحلة بفضل أدائهم المختلف الذي حاز إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، وهم: حسام عمر، سامي الشرايطي، مروان عبد الله، معن عبد الله، عبود الخضور، وكنزي عمار.
الفائزون بالمراكز الأولىفاز سامي الشرايطي من المغرب وحصل على مبلغ مالي 150 ألف ريال بعد حصوله على المركز الأول "الجائزة الذهبية"، وحصل الطفل معن عبد الله من السعودية على المركز الثاني ومبلغ مالي 100 ألف ريال، فيما حصد الطفل حسام عمر من مصر المركز الثالث ومبلغ 50 ألف ريال.
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