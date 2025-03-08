معتصم النهار يختار هذا الإسم لزوجته وهذه الأمور التي تعلمها من عابد فهد

ميرنا وليد - بيروت - معتصم النهار رغم أنه يمتلك وسامة لا جدال فيها، إلا أنه لم يفرض نفسه في مجال التمثيل بفضلها فقط، بل جعلها مساعد ثانوي يدفع إبداعه في التمثيل إلى الأمام، فقد حقق الممثل معتصم النهار نجاحاً كبيراً بأعماله بينها "صالون زهرة" و"لعبة حب" و"خاتون" و"وردة شامية".



سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر كان لها لقاء مع الممثل معتصم النهار، حيث كشف فيه عما إذا أحزنه كونه لم يكرم في Joy Awards عن دوره في "لعبة حب" الذي حقق نجاحاً كبيراً، كما وجه رسالة للنظام الجديد في سوريا، وتحدث عما إذا كان يرشح نفسه لرئاسة سوريا، وعن العمل مع عابد فهد.

التفاصيل في الفيديو المرفق: