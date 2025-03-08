إليسا برسالة ملهمة بمناسبة "يوم المرأة العالمي"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا الجمهور صورة لها من كواليس أعمالها، موجهة لهم رسالة ملهمة بمناسبة يوم المرأة العالمي.



وكتبت إليسا: "إنها ليست مجرد جزء من المشهد. إنها تتخذ القرارات، وتكسر الحدود، وتقود بقوة وثقة. كل قرار، وكل حركة، تشكلها رؤيتها وقوتها.

أهنئ كل امرأة تمتلك مساحتها وصوتها وقصتها. يوم المرأة السعيد!"

وقد فاجأت إليسا متابعيها بغنائها شارة مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يعرض حالياً في موسم دراما رمضان، والذي تؤدي بطولته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وشاركت ياسمين متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً أعلنت فيه عن هذا التعاون الفني مع إليسا، إذ نشرت صورة البوستر الرسمي للمسلسل، إلى جانب صورة إليسا، مع تعليق: "تتر مسلسل وتِقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز بصوت ملكة الإحساس إليسا".