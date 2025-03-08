ماغي بو غصن تشيد بباسم مغنية وهو يرد

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل اللبناني باسم مغنية بمسلسل "بالدم" الذي يشارك فيه، حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"في خضم الأعمال الدرامية الضخمة المليئة بنجوم الوطن العربي الذين أحبهم وأتابعهم، يعبر المسلسل اللبناني الوحيد بالدم في السباق الرمضاني العربي بسلاسة وينافس بقوة بإنتاجه وإخراجه ونصه وممثليه فردا فردا.
فخور بانضمامي إلى هذا العمل، وكلمة شكر كبيرة إلى المنتج الأخ جمال سنان
لدفعنا جميعا إلى الأمام."
بدورها أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بمغنية مع الإشارة أن بو غصن تشارك في بطولة العمل حيث كتبت:"باسم الغالي.. مشهد امبارح رائع متل كل مشهد قدمه وليد من اول ما تعرفنا عالشخصية باول حلقة. مبروك صديقي دايماً مختلف ومميز واحساسك عالي. فخورة فيك"، ليرد مغنية:"وانا فخور فيكي. وبعرف وراء الكواليس قديه اجتهدتي واتعبتي. بتستاهلي النجاح".
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