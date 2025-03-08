هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هالة صدقي، منشور عبر حسابها الرسمي، احتفلت فيه بعيد ميلاد توأمها الـ16.

ونشرت هالة صورة تجمعها بـ أبنائها التوأم، وأرفقتها بتعليق وجهت فيه رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن اللحظات الصعبة التي عاشتها.

وكتبت هالة في تعليقها: "وعدوا 16 سنة كان فيهم الصعب وكان فيهم الحب كان فيهم حزن وتحدي ونجاح كان فيهم حاجات كتيرة قوي سهر وتعب وقلق وخوف ومذاكرة ودكاترة وفرح الحمد لله وأشكرك يا رب إنهم عدوا بنجاح".

وأضافت: "يا رب يقدرني اعدي بيهم في الدنيا اللي بتزيد صعوبة كل يوم يا رب ينجيهم من كل الأشرار اللي في شكل بشر، ويا رب ما يعدوا في كل الصعوبات اللي عديت فيها ويبعدهم عن النفوس الشريرة يا رب حافظ عليهم، يا ريت كل أصحابي يدعوا لهم دعوة حلوة يمكن ربنا يسمع واحدة منهم".

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