ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان الجمهور صورة برفقة صديقتها ومديرة أعمالها لين طويلة بمناسبة عيد ميلادها.

وعلقت ماريلين على الصورة وكتبت: "اخترت هذه اللحظة لأنها تتحدث عن نفسها. أنت دائماً في ظهري، ونظام دعمي، وشريكتي المبدعة، ومدير أعمالي المضحك بطريقة هستيرية، والصوت الأكثر قيمة لدي. عيد ميلاد سعيد، ساحرتي المفضلة".

وتطل ماريلين نعمان على الجمهور من خلال شخصية "حنين" في مسلسل "بالدم" من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات، منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، وجيسي عبدو وسينتيا كرم وسمارة نهرا ورفيق علي أحمد وإلسي فرنيني، إنتاج إيغل فيلمز، إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر.

كانت هذه تفاصيل خبر ماريلين نعمان تختار هذه اللحظة المميزة لتهنئة صديقتها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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