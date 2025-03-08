ميرنا وليد - بيروت - تحدثت عارضة الأزياء الأميركية آمبر روز، عن جرأة بيانكا سينسوري، والتكهنات بأن كانيي ويست يجبرها على ارتداء ملابس مكشوفة للغاية.

وخلال مقابلة لها مع "Club Shay Shay" من تقديم شانون شارب، وجه الأخير سؤال ل روز عما إذا كانت تعتقد أن بيانكا، ترتدي هذه الملابس من تلقاء نفسها أم أن الشائعات حول سيطرة ويست صحيحة، فأجابت روز: "من المؤكد أن كاني ويست يلبسها بهذه الطريقة"، وأضافت ضاحكة: "نعم. لقد فعل نفس الشيء معي ومع كيم كارداشيان (زوجته السابقة).. هذا هو من هو".

وتابعت شانون قائلة: "ما الذي يريد أن يعرفه العالم، "انظر إلى امرأتي؟". لترد آمبر التي واعدت ويست لعامين قائلة: "يريد أن يرغب الرجال الآخرون بإمرأته".

وأضافت: "يريد الجميع، عندما تدخل غرفة، أن تكون صديقته أو زوجته هي أكثر مرغوبة في الغرفة. هذا ما يحبه".

كانت هذه تفاصيل خبر آمبر روز تفضح كانيي ويست ولهذا السبب يجبر زوجاته على التخلي عن ملابسهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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