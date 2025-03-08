أحمد الفيشاوي بتصريح ملفت: "لقيت نفسي شيخ فجأة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن برنامجه التلفزيوني الذي قدمه عام 2003، والذي ألهم من خلاله الشباب للتدين من دون أن يقصد ذلك.



وقال أحمد الفيشاوي: "أنا ألهمت الشباب بالغلط، كنت بعمل برنامج مش ديني على قناة منوعات في MBC سنة 2003 اسمه يالا شباب، وكان معايا في البرنامج شباب أحمد الشقيري ومعز مسعود وقسورة. البروديوسر هاني خوجة الله يمسيه بالخير لبسني في الحيط، كان فاكر إنه بيعمل حاجة لله وبياخد ثواب، وقرر يدي البرنامج هدية لقناة اقرأ، والبرنامج بقي الفيشاوي وعمرو خالد والشيخ سويدان، ولبست فجأة إن أنا شيخ".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار: "كنا بنتناقش في الدين، لكن استضفنا لينين الرملي وجمال مروان ومغنين، وناس ملهمش أي علاقة بالدين. أحمد شقيري ومعز مسعودة كانوا واخدين خط الداعية، لكن أنا كمذيع أساسي في البرنامج كنت واخد خط إني عايز أتكلم عن ديني، نفكر ونفتح مخنا، ونتكلم عن الدين من جميع النواحي".