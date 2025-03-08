بعد سنوات من الغياب.. رندة حشمة تتصدر الترند بدورها وأدائها في بالدم

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية رندة حشمة الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها مؤخراً بشخصية "سهى بركات" في مسلسل "بالدم" بعد سنوات طويلة من الغياب.



وقد خطفت رندة حشمة إهتمام الجمهور بأدائها المبدع ودورها المميز خاصة في المشهد الذي جمعها بالممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بدور "غالية" التي تبحث عن والدتها الحقيقية، والممثل اللبناني بديع أبو شقرا.

يذكر أن مسلسل "بالدم" من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات، منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، وجيسي عبدو وسينتيا كرم وماريلين نعمان وسمارة نهرا ورفيق علي أحمد وإلسي فرنيني، إنتاج إيغل فيلمز، إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر.