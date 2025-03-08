حقيبة يد بسمة بوسيل الصغيرة للغاية تلفت الأنظار.. وهذا سعرها المرتفع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على الجمهور في برنامج "رامز إيلون مصر"، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة للغاية باللون الأسود.



وقد ظهرت بسمة ببدلة نسائية مؤلفة من سروال واسع باللون الأسود، ومعه بلايزر أوفر سايز باللون الأسود أيضاً.

وما لفت أنظار الجمهور هو حقيبة يدها الصغيرة للغاية، والتي جاءت بتصميم مميز ومصنوعة من الجلد، وهي من دار أزياء Fendi العالمي ويصل سعرها بحسب موقع البيع إلى الـ 824 يورو.

كما أضافت حذاء باللون الأسود أيضاً وفيه خط من اللون الأخضر الساطع، وهو من تصميم Bottega Veneta، ويصل سعره إلى 1350 دولار.

وكانت بسمة بوسيل قد حلت ضيفة على برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث استقبلها رامز جلال ممازحاً إياها، قائلاً : "ملكة الماتريال" ومعلقًا على زواجها السابق من تامر حسني وإطلالتها في البرنامج.

تدور فكرة المقلب حول استدراج الضيف إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "غولدن تالنت"، قبل أن يشارك في تجربة اختراع طبي وهمي، ليتفاجأ بظهور رامز متخفيًا في شخصية "روبوت زنجباري"، ثم تبدأ سلسلة من المواقف المرعبة للضيف.

​​​​​​وخلال الحلقة، تعرضت بسمة لمقلب السرير الدوار، حيث سألها رامز: "نجم الجيل بيدفع نفقة كام؟"، لترد: "5 آلاف جنيه"، ليرد عليها مازحًا: "دا أنا اللي هارفع عليه قضية نفقة!"

وفي فقرة التعهد، رفضت بسمة التنازل عن النفقة قائلة: "وحياة أمي ما أنا عاملاها."