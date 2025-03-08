شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان كان يا مكان .. "بوجي وطمطم" وعمق الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

نفتقد حاليًا لمسلسل يجمع الطفل المصري بأسرته عقب المغرب مباشرة، فقد تغير الحال وأصبحت تلك الفترة من اليوم الرمضاني لبرامج المقالب السخيفة أو لمسلسل من مسلسلات الكبار، وجميعنا كجيل التسعينيات يحمل ذكريات لا تنسي عن تلك الفترة الزمنية من عمر اليوم الرمضاني وهي عقب أذان المغرب، فقد كان معتادًا أن يقدم مسلسل "بوجي وطمطم" وفيما بعد كان "بكار".

شخصيات بوجي وطمطم وطمطم وزيكا وزيكو وعم شكشك، وغيرها من الشخصيات التي ابتكرها العظيم محمود رحمي صاحب الفكرة وصانع ومصمم العرائس عاشت في وجدان الطفل المصري، وكانت في عمق الهوية المصرية فبوجي وطمطم دمي مصرية قدمت من خلال أحداث درامية تتناسب مع القيم المصرية، وذكاء صانع هذا المسلسل يكمن في اختياره لشخصية بوجي وهو "قرد" يشبه شقاوة الأولاد، والبنت "طمطم" أرنبة وديعة ورقيقة ودائمًا لديها الحكمة والنصائح التى تنصح بها أخيها بوجى، وهكذا كل الشخصيات تمت صناعتها واختراعها من واقع الحارة المصرية والأسرة المتوسطة التي تسكن الأماكن الشعبية الأصيلة

بداية مسلسل " بوجي وطمطم " كانت فى شهر رمضان عام 1983، فقد شهد هذا العام بداية لتشكيل وجدان الطفل المصرى من خلال المسلسل والذى أصبح بالنسبة لى ولجيلى نسيجا من ذكرياتنا عن شهر رمضان، فهذا المسلسل قدم لنا رسائل تربوية على مدى 18 عاما، وشارك في كتابة اغانيه الشاعر الكبير صلاح جاهين الذي كتب أشعار المقدمة والنهاية وبعض الأغاني، ومن نجوم هذا العمل: يونس شلبي ، وهالة فاخر، وسلوى محمد علي، أنعام سالوسة ، سيد عزمي ، محمد الشرقاوي ، تغريد العصفوري ، رأفت فهيم ، رضا الجمال ، ماهر سليم ، وكوكبة أخرى متنوعة من النجوم.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025