شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان زمان.. قصة وكواليس وحكايات فوازير فطوطة لـ سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوازير فطوطة واحدة من أيقونات شهر رمضان، هى شخصية خيالية كوميدية قدمها النجم الكبير الراحل سمير غانم، عرضت لأولى مرة فى رمضان في سنة 1982 تحت عنوان فطوطة والأفلام، وكانت الفوازير من تأليف مؤلف الفوازير عبدالرحمن شوقى، وإخراج الراحل فهمى عبد الحميد.



فوازير فطوطة

حكاية بدلة فطوطة هو قزم يرتدي بدلة خضراء وحذاء أصفر كبير، وله شعر كثيف، صممت ملابس الشخصية المصممة وداد عطية، وحذائه الأصفر الكبير، وكانت ملابسه المميزة واحدة من أهم أسباب نجاح الشخصية، ولكن الملابس لم تكن خضراء من البداية وإنما تم تغيير لونها من الأسود للأخضر.



فوازير فطوطة

وبعد ذلك توقفت فوزير وعادت مرة أخرى بعد غياب ثلاث سنوات عاد فطوطة من جديد مع المخرج محمد عبدالنبى، بعنوان «فطوطة حول العالم» عام 1989، ثم «أهلًا فطوطة» في عام 1998، وفى عام 2010، قدم سمير غانم مسلسل رسوم متحركة بعنوان فطوطة وتيتا مظبوطة وفى عام 2016 في الإذاعة قدم فطوطة وسمورة.



فوازير فطوطة

وقد تمكن الفنان الكبير سمير غانم من تقديم شخصيتين في هذا العمل فطوطة وسمورة وهو ما أثبت نجاحه وموهبته الكبيرة في إجادة تقديم شخصيتين مختلفتين مع الغناء والاستعراض الخاص بالشخصيتين.



فوازير فطوطة

رغم توقف فوازير فطوطة إلا أن الشخصية لا تزال مستقرة في وجداننا بشكلها المميز، والصوت الفريد، فمن منا لا يتذكر " فطوطة مخرج أنتيكة اتعلم سيما في أمريكا يرقص تانجو وشيكا بيكا" هذه الكلمات التى كتبها الفنان الكبير عبدالرحمن شوقي الذي تولى كتابة العمل، والتى قدمت بألحان الراحل سيد مكاوى.