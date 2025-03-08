تعليق ياسمين عبد العزيز على مشهد خيانة خالد سليم لها يحدث جدلا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو من مسلسلها "وتقابل حبيب"، كشفت فيه عن خيانة زوجها، الذي يجسد دوره الممثل المصري خالد سليم، مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا.



وظهر في نهاية مقطع الفيديو، الإعلامية رضوى الشربيني وهي تقول : "لا أمان لأي مان". ما اثار تفاعل المتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لمعرفة الأحداث القادمة، وتفاعلوا مع تعليق ياسمين وأكد بعضهم على كلامها، بينما تساءل آخرون عن سبب شملها لكل الرجال واعتبارهم لا أمان لهم.

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، رشوان توفيق، نيكول سابا، صلاح عبد الله، إيمان السيد، حنان سليمان، بسنت شوقي، أنوشكا، منة عرفة، ندى موسى. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.