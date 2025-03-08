ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية رنا رئيس تعرضها للتحـ ـرش خلال كواليس تصوير فيلمها "عصابة عظيمة".

وقالت رنا رئيس: "ده موضوع مرفوض تماما وبيحسسك بالقرف. كنا في تصوير عصابة عظيمة، أنا وفرح الزاهد وكريم عفيفي، وفي واحد من المجاميع ماسك الموبايل وعايز يصورنا بالفساتين، وبيعمل حاجات غريبة ووحشة جدا، وبصاته وحشة".

وأكملت حديثها خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "كريم عفيفي جاب الولد ومرمطه، وفرح ساعتها عيطت وأنا اترعبت، واتضح إنه بيعمل كده مع كل البنات في اللوكيشن".

كانت هذه تفاصيل خبر رنا رئيس تتحدث عن تعرضها للتحـ ـرش خلال تصويرها فيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.