فريق الدفاع عن جاي زي يكشف عن كذب المدعية عليه بقضية الإغتصاب

ميرنا وليد - بيروت - في تطورات جديدة حول قضيته، يزعم فريق الدفاع عن النجم العالمي جاي زي أن الملفات الجديدة تظهر أن المتهمة اعترفت بالكذب تحت ضغط من محاميها.
و ذكر بيان خطي من المحققة شارلوت هندرسون أن المدعية جين دو، في اجتماع عقد في 21 فبراير/شباط، قالت إن المحامي توني بوزبي دفعها إلى إدانة جاي زي، رغم أنها كانت تنوي فقط مقاضاة شون "ديدي" كومبس بتهمة الإغتصاب في عام 2000، و أضافت دو أن جاي زي كان في الحفلة لكنه لم يعتد عليها.
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