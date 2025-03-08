هنا الزاهد تشبه الأميرات بفستانها الأبيض

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا الزاهد على متابعيها ، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، و ظهرت بفستان بغاية الجمال، مرتديةًفستان طويل وواسع باللون الأبيض من دون أكمام ذات تصميم راقي، ظهرت فيه تشبه الأميرات، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهر من خلاله جمال وجهها.



و كان قد أكد الممثل المصري أحمد فهمي، أن زواجه السابق من الممثلة المصرية هنا الزاهد، إنتهى بطلب منه، وذلك بعد سؤاله خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال: "أنت اللي طلبت الطلاق ولا الطرف الثاني؟"، ليرد فهمي :"أنا اللي طلبت الطلاق والله"، لتعود بعدها الزاهد بتعليق غامض، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "من لا أخلاق له لا قيمه له".

وأشار رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن هنا الزاهد ردت على أحمد فهمي، من خلال تعليقها.

وجاء في تعليقات المتابعين: "بترمي على فهمي"، "احمد فهمي طلع انهردة مع رامز اكيد"، وغيرهما.

