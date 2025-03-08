دريك يستعد للظهور في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026

ميرنا وليد - بيروت - أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن إنفتاحه على فكرة أداء النجم العالمي و مغني الراب دريك في كأس العالم 2026.

خلال مقابلة في برنامج Good Day New York، اقترحت المضيفة روزانا سكوتو مغني الراب لأول عرض استراحة بين شوطي البطولة على الإطلاق، ورد إنفانتينو، "هذه فكرة جيدة".

و انضم دريك سابقًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للإعلان عن المدينة المضيفة لعام 2026 وأشاد بتورونتو، التي ستستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة في 12 يونيو 2026.

بينما لم يتم الإعلان رسميًا، ألمح سابقًا إلى أن دريك سيغني، مشيرًا إلى الجمهور العالمي الضخم لكأس العالم.

لقد استعان الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفعل بكريس مارتن وفيل هارفي من فرقة كولدبلاي لتنظيم عرض استراحة بين شوطي المباراة، المقرر في 19 يوليو 2026، في ملعب ميتلايف.

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