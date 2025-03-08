شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم في صدارة المشهد الدرامي الرمضاني بأدوار مفاجئة.. إعادة اكتشاف ومواصلة التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور نحو أسبوع من بدء السباق الدرامي الرمضاني، حظي الكثير من النجوم بإشادة كبيرة على أدوارهم في المسلسلات الرمضانية، وأضافوا بأدائهم المميز بريقًا إلى أحداث المسلسلات، وذلك رغم أنهم لا يتصدرون البطولة، لكن بأداء مميز شديد الإتقان للشخوص التي يجسدوها، جعلهم حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا الجمهور أمام شاشات التلفزيون، وكذلك نالوا إشادة نقدية من المتخصصين.

اللافت للنظر أن بعض هؤلاء النجوم سبق لهم التصدي للبطولة المطلقة، لكنهم في رمضان الحالي جذبتهم شخصيات بعينها لتجسيدها، مكتوبة بحرفية شديدة، وبإتقان للدور بعد دراسة أبعاده وتفاصيله، خطفوا عين المشاهد.

لا يقتصر التألق على جيل بعينه، فكما نرى جيلاً من الممثلين المخضرمين أصحاب السير الفنية الذاتية المميزة ومنهم أشرف عبد الباقي وصبري فواز، نرى جيلا من الموهوبين الأصغر سنا ومنهم دياب ومحمد ممدوح، وأيضا جيلا من المواهب الناشئة تعبر عن نفسها ومنهم دنيا سامي التي جذبت الانتباه بشدة في رمضان الحالي.

وصادف بعد النجوم حظهم الأول مع التألق بشكل مميز ولافت للنظر في دراما رمضان، ومنهم الممثل محمود عزب الشهير بـ عزب شو، والذي يشارك في مسلسل "قلبي ومفتاحه" بدور "نصر" صاحب محل "الفول"، في إطلاله جديدة على الجمهور، لدرجة أن البعض لم يدرك في البداية أنه هو نفسه الفنان وأحد أبرز فنانين المونولجست الذي تألق في تقليد النجوم والمشاهير.

المشهد الدرامي الرمضاني الحالي، كان بمثابة شهادة ميلادة جديدة لفنانين لم نعتد أن نراهم في مثل هذه الأدوار، وأيضا شهادة اثبات أن الثقة التي منحها الجمهور لنجوم مخضرمين في محله، إذ واصلوا تألقهم الذي أصبح معتادا، خصوصا أن البعض منهم خطف الأضواء بأدوار شرفية وفي حلقات معدودة.

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