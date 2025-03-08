شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2025.. تشهد عودة 6 نجوم بعد فترة من الغياب.. هنيدي الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق موسم دراما رمضان 2025، عاد عدد من الممثلين إلى الشاشة بعد انقطاع استمر عدة سنوات، ومن أبرز الأسماء التي عادت بشكل قوى إلى الساحة محمد هنيدى، ومحمود عزب، وإيمى سمير غانم.

فى البداية عاد النجم محمد هنيدي من خلال بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يجسد فيه دور محامٍ يستفيق من غيبوبة 20 سنة، ويشارك في بطولته العمل كل من: نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، خالد أنور، نهى صالح وغيرهم وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج.

أما الفنان محمود عزب والذي يعد واحدًا من أبرز نجوم دراما، فعاد بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الساحة الدرامية، واستقبل الجمهور عودته في مسلسل قلبي ومفتاحه بحالة كبيرة من الاحتفاء، خاصة مع ملامح الشخصية المختلفة التي قدمها غير أعمال السابقة، والعمل من بطولة مى عز الدين، ودياب، وأسر ياسين.

سجلت أيضًا الفنانة إيمي سمير غانم ضمن الفنانين الذين عادوا من خلال مسلسل عقبال عندكوا، بعد غياب دام 5 سنوات ويشاركها في بطولة حسن الرداد.

كما أيضًا عادت النجمة كندة علوش إلى دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل إخواتى مع نيللى كريم ووبى بعد غياب 8 سنوات، إذ كان آخر ظهور لها في الدراما الرمضانية عام 2016 في مسلسل أفراح القبة مع كل من منى زكي وإياد نصار، وخلال السنوات الماضية اكتفت كندة بالمشاركة في مسلسلات تعرض في الأوف سيزون والمنصات بعيداً عن شهر رمضان.

أما الفنان خالد سليم فعاد إلى دراما رمضان 2025 في مسلسل وتقابل حبيب بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ مشاركته في مسلسل رسائل مع مي عز الدين عام 2018، وخلال السنوات الماضية اكتفى بالظهور في دراما الأوف سيزون خارج رمضان، وأيضًا الفنانة نيكول سابا ظهرت في موسم رمضان هذا العام من خلال وتقابل حبيب، كان آخر ظهور لها في دراما رمضان 2018 من خلال مسلسل الهيبة العودة.

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