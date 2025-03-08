خاص لـ الخليج 365 في يوم المرأة كارمن سليمان: المرأة كائن قوي فوق ما تتخيلون

أعمال قادمة لكارمن سليمان

برنامج نجوم الغد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 04:19 صباحاً - بطريقتها الخاصة هنأت الفنانةالمرأة في يومها العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وقالت في: أريد أن أقول عبر "الخليج 365" أنا المرأة كائن قوي جداً جداً فوق ما يتخيل الإنسان، فهي قوية جداً، وكل عام وهي بألف خير، وتحدثت عن تجربتها قائلة: وبما أنني امرأة أعتبر نفسي من النساء الأقوياء وخاصة بعد تجربة التزامي في برنامج "نجوم الغد"؛ لأنني في لجنة التحكيم برغم أنني وضعت مولودتي إلا أنني كنت أشعر بالالتزام أن أحضر الحلقات، وبرغم أن المسؤولين وزملائي بالبرنامج كانوا يشعرون بالخوف بعد ولادتي، وطلبوا مني أن أخلد للراحة، لكن قوة المرأة بداخلي جعلتني أحضر لأنني شعرت بأني بدأت هذه الرحلة معهم، وأريد أن أختمها معهم أيضاً، والحمد لله وبكرم منة الله استطعت أن أحضر آخر حلقتين للبرنامج، وسعيدة جداً جداً بالخطوة اللي قمت بها وسعيدة أنني امرأة قوية، واستطعت أن ألتزم بعملي رغم ولادتي وتعبي.وكشفت كارمن سليمان أنها بالفترة الحالية تحضر لأغانٍ خليجية، وتم اختيار عدد منها لتقديمها الفترة القادمة، كما أنها بصدد التحضير لألبومها الذي سيحتوي على أغانٍ مصرية.وكانت الفنانة كارمن سليمان ضمن لجنة التحكيم في برنامج "نجوم الغد" المكونة من الفنان فؤاد عبدالواحد، الفنانة كارمن سليمان، والفنانة داليا مبارك، تنافس فيه ستة مشتركين وصلوا إلى هذه المرحلة بفضل أدائهم المختلف الذي حاز على إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، وهم حسام عمر، سامي الشرايطي، مروان عبدالله، معن عبدالله، عبود الخضور، وكنزي عمار.وفاز ثلاث منهم وهم:سامي الشرايطي.معن عبدالله.حسام عمر.

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