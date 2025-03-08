شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس: كواليس مسلسل جودر ممتعة وشعرت أننى فى عالم تاني والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة ياسمين رئيس في تصريحات لـ الخليج 365 بعد تألقها في تقديم شخصية شهرزاد بمسلسل جودر ، "كواليس مسلسل جودر كانت ممتعة، وأغلب مشاهدي كانت مع ياسر جلال أو "شهريار"، وعندما كنت ارتدي ملابس شهرزاد وأدخل ديكور التصوير كنت أشعر وكأنني في عالم مختلف".

وعن الشخصيات التي تحبي تقديمها مستقبلا من التراث العربى، قالت ياسمين رئيس، "لدي رغبة في تقديم شخصية نسائية من التاريخ، وليست هناك شخصية بعينها".

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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