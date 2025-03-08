شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقي يكتب: قلبي ومفتاحه.. مسلسل من زمن الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمعنا المخرج تامر محسن على موعد مع السعادة والمتعة والرقى والفن الذى نترحم عليه ونشتاق إليه قلبى ومفتاحه من هذا العنوان الذى هو عنوان لأغنية جميلة رقيقة من أجمل ما غنى موسيقار الشرق فريد الأطرش بنغمات ساحرة خلابة تنساب فى وجدانا ومشاعرنا ولها معنا ذكريات جميلة كلما سمعناها وهنا يأتى المبدع تامر محسن ليستكمل معنا هذه الأغنية الجميلة الرقيقة فى شكل عمل درامى يأخذنا إلى عالم أغنية قلبى ومفتاحه، عالم راقى ودنيا جميلة من أول حلقة والمسلسل يمتلئ بالدفء والراحة النفسية والهدوء والجماليات فى كل مشهد ومع كل ممثل مهما كان دوره كبير أو صغير.

ما كل هذا الجمال الذى ينشره المخرج تامر محسن حولنا وفى خضم موسم درامى رمضاني مملوء بكم كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة والمنتقاة التى تنافس بعضها البعض.

تامر محسن يأتى بجديد وجميل ومبهر بمنتهى البساطة والتميز حركة الكاميرا السريعة المميزة فى اللقطات المعبرة مع زاويا التصوير التى تعبر عن أحاسيس ومشاعر المشهد جمال وروعة سماع أغانى شادية وفريد وأم كلثوم فى خلفية المشاهد مع وجود زهور كثيرة طبعية وشكل البلكونات والشقة المصرية الحقيقية الطبيعية وشكل الشارع المصرى فى صباح اليوم مع مطعم الفول والطعمية مع لمًة العائلة على سفرة واحدة يعطى دفء وونس للمسلسل، هذه التفاصيل البسيطة الموجودة داخل مشاهد المسلسل أعطت المسلسل رونق خاص مليء بالحب والرومانسية التى افتقدناها فى الواقع والتمثيل، وكم نشتاق إليها كثيراً واقعياً ودرامياً، ويكاد يكون المخرج تامر محسن مخرج التفاصيل بل وأدق التفاصيل وعلينا أن نستمتع بهذه التفاصيل الدقيقة كون أننا نشاهد مسلسل هادى وراسى وبسيط وراقى بكل ما فيه.

كل هذا الجمال مع أداء مميز ومختلف للغاية لطاقم العمل الذى لا تعرف فيه من هو بطل وبطلة العمل من جمال وتميز وروعة الأدوار وأداء كل ممثل بعظمة وبساطة وتلقائية كبيرة آسر ياسين ومى عز الدين فى شكل جديد تماماً، أداء هادى، تلقائى، أداء مليء بالنضج والتميز وكأننا نشاهد وجهين جديدين.

محمد دياب الممثل الذى يبهرنا فى كل دور يقدمه شرير أو ابن بلد مجدع فهو ليس فقط نجم بل أصبح ممثل من العيار الثقيل يتعايش تماماً مع الشخصية بكل تفاصيلها. والمفاجأة الكبيرة وجود النجم الكبير أشرف عبد الباقى الذى فاجأنا بدور كبير ومهم بعد ما أثقلته التجارب والخبرة ليقدم نفسه من جديد بشكل مبهر ودور مميز.

لم تنته مفاجآت المخرج المبدع تامر محسن عند كل هذا الجمال فقد توج هذا الجمال بظهور خاص ومميز واستثنائى للفنان محمود عزب الذى يقدم نفسه للجمهور وكأنه وجه جديد ويظهر على الشاشة لأول مرة فى دور " عم ناصر " العاشق المحروم الذى عاش ٤٥ عاماً من عمره يحب من بعيد دون أن يخبر أحد بحبه وعندما أراد أن يفصح بهذا الحب كان للقدر رأى آخر، رجل يحمل مشاعر عظيمة بنظرة عينه ورعشة يده وتفاصيله وجه الشاحب الذى أنهكه الزمن ومشقة الحياة لا أبالغ أن قلت أن الفنان محمود عزب هو مفاجأة دراما رمضان الأهم والأفضل لم أرى ممثل صغير فى هذا العمل فالجميع أبطال المسلسل بلا استثناء حتى موسيقى المسلسل التى تأخذنا لعالم جميل يحمل معها مشاعر الحب والجمال للموسيقار الموهوب سارى هانى ما كل هذا الجمال والروعة والرقى قلبى ومفتاحه امتلك قلوبنا ولم يعطينا المفتاح.

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