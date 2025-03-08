شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ووائل جسار يحييان حفلاً غنائيًا في دبى خلال مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان هانى شاكر ووائل جسار حفلاً غنائيًا في دبى أوبرا يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل، حيث يقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وتألق مؤخرًا النجم هاني شاكر خلال حفله الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حمل الليالي"، وبعدها قدم "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد".، وقدم عدد من الأغاني الوطنية تزامناً مع الأحداث التى شهدتها فلسطين ولبنان ومنها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي".

يذكر أن آخر ألبومات هانى شاكر هو "اليوم جميل" والذى تكون من 9 أغان هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك" كما تعاون أيضًا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.