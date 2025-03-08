شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية بسمة بوسيل "لأ ثوانى" تقترب من 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

حققت أغنية المطربة بسمة بوسيل "لأ ثوانى" من كلمات عليم وألحان محمد خلف وتوزيع محمد العشى، مليون و900 ألف مشاهدة أي ما يقارب الـ 2 مليون مشاهدة.

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كلمات أغنية بسمة بوسيل



لأ ثوانى .. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى ؟!

كنت ممكن اقولّك ايه ؟.. ولّا ليه ؟

ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى

انتظارك .. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك

كان ف منتهى الغباء .. إبتلاء

حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك

أيوا بعلن انسحابى من انتمائى للى باقى

من مشاعرى ف يوم تجاهك

أيوا مش فارق معايا تكون معايا

مش هقضّى عمرى أشدّ ف انتباهك

لازم ابدأ انّى انسى حاجه حاجه وكل حاجه

كانت بتاخد من أمانى

كل ما ابعد عن حياتك كل ما انسى ذكرياتك

كل ما رجعلى اتّزانى

انتصاره .. إنّه ينساك قلبى بيه رَدّ اعتباره

آه ضِعِف طبعاً ف يوم .. ع العموم

هوّه قِوِى دلوقتى بقا سيّد قراره

لأ حذارى .. لو هتيجى تقولّى نرجع مش هدارى

انسى موضوع السماح .. مش مُتاح

وانّى افكّر فيه ف دا قرارى انتحارى

من ناحية أخرى استطاعت النجمة المغربية بسمة بوسيل أن تحقق نجاحا جديدا، بأغنيتها "قادرين يا حب"، والتي حققت نجاحاً كبيرا فور طرحها أيضا.

بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل