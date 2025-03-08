شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبي يكتب رسالة للنجم مصطفى شعبان: أنت تستحق هذا النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوحد مع كل شخصية تقدمها إلى حد الجنون لتصل للتميز والإبداع بمصداقيتك وبدراستك لتفاصيلها بالتأكيد أتحدث عن النجم مصطفى شعبان، المختلف دائما، كل عام يتفوق على نفسه من خلال العمل الذي يقدمه وينال به إعجاب الجمهور.

كل عمل يشارك فيه مصطفى شعبان، كان سينما أو دراما يجعلك كمشاهد للعمل تقول إنه هو الشخصية بالفعل وليس ممثلا يقدم الشخصية من كثرة تقمصه وتوحده مع الدور الذى يقدمه، جعل المشاهد يفكر معه فى كل مشهد يقدمه وينسى أنه ممثل بعد إبداعه وتعمقه فيها.

النجم والفنان والمبدع مصطفى شعبان والذى أعتقد أنه لا يحب الألقاب، لأنه يحب الفن للفن، وليس لأى شىء آخر، يجتهد فى أى شخصية يقدمها كفنان هاوى وليس محترفا، ويستحق أن يقال له "أبدعت وتألقت وتستحق النجاح وجعلت المشاهد يفكر معك فى كل مشهد تقدمه وينسى أنك ممثل أو فنان يقدم شخصية من عمقك فى التوحد، فحين أن تبدع وتقول إن الفن ليس له آخر ولا سقف فى الأداء كل عام عن الآخر تثبت هذه الجملة بأعمالك التى تقدمها"، وأقول لك "أنت أبدعت وتوحدت وتعمقت داخل كل شخصية تقدمها إلى حد الجنون الفنى لتصل للتميز بمصداقيتك مع الشخصية وتفاصيلها، وإن كانت هذه التفاصيل على حساب نفسك، واللوك الذى تظهر به.



النجم مصطفى شعبان لأول مرة يقدم شخصية صعيدية في عمل فنى، ونجح في تقديمها بشكل يرضى كل الأذواق، خصوصا جمهور الصعيد يعلم جيدا مدى تقييم الاعمال الصعيدية، وفاجأ الجميع كأنه من أصل صعيدى يتحدث نفس لغتهم .



ومن الحلقة الأولى لمسلسل حكيم باسشا تألق شعبان فى أداء شخصية حكيم بشكل فوق الممتاز ليتفوق على نفسه من جديد، ويظهر بشكل مختلف وجديد من أداء وتعبيرات وتقمص للشخصية، ليقدم أداء منفردا بشكل وكاريزما معينة .