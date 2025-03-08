شكرا لقرائتكم خبر عن مرض القلب والزهايمر سبب وفاة جين هاكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الهوليوودي جين هاكمان (95 عاما) وزوجته بيتسي أراكاوا (65 عاما) لأسباب طبيعية، بحسب السلطات، حيث أعلن أن سبب وفاة هاكمان هو مرض القلب والأوعية الدموية، مع مساهمة مرض الزهايمر المتقدم في وفاته.

أما زوجته أراكاوا فتوفت بسبب متلازمة الرئة الفيروسية هانتا، وهو مرض ينقله القوارض المصابة، وأكدت السلطات إن أراكاوا توفيت على الأرجح قبل عدة أيام من هاكمان، ومن المحتمل أنه لم يكن واعيا تماما بسبب مرض الزهايمر المتقدم.

تم العثور على جثتيهما في منزلهما في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى جانب جثة كلب أليف، ولم تكتمل نتائج تشريح الحيوان الأليف، لكن السلطات تقول إن الكلاب لا يمكن أن تحمل فيروس هانتا.