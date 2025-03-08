ريهام عبد الحكيم تتألق في سهرة رمضانية وتحيي ذكرى أم كلثوم

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم حفلًا غنائيًا خاصًا بمناسبة شهر رمضان، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات، وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغاني المميزة، من بينها "فيها حاجة حلوة" و"زي العسل" و"نسم علينا الهوى"، إلى جانب أغنيات لأم كلثوم، التي لطالما أبدعت في أدائها، ويأتي هذا الحفل بعد مشاركة ريهام في احتفالية أقيمت بالمتحف المصري الكبير، إحياءً للذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم ، حيث عبرت عن تأثرها العميق بتراثها الفني، كما أحيت مؤخرًا حفلًا في دار الأوبرا السلطانية بعمان، تكريمًا لموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب .

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