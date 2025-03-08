"Captain America: Brave New World" يحقق رقماً عالياً من الإيرادات

ميرنا وليد - بيروت - واصل فيلم "Captain America: Brave New World" تحقيق النجاح في شباك التذاكر العالمي، محققًا أكثر من 345 مليون دولار منذ بدء عرضه، رغم عدم وصوله إلى الأرقام القياسية المعتادة لأفلام "مارفل"، وبلغت إيراداته في أمريكا الشمالية حوالي 167 مليون دولار، ليبقى متصدرًا للبوكس أوفيس الأميركي طوال الشهر الماضي.



الفيلم من بطولة أنتوني ماكي، هاريسون فورد، سيث رولينز، شيرا هاس، وروزا سالازار، وإخراج يوليوس أوناه. تدور أحداثه حول سام ويلسون الذي يتولى دور كابتن أميركا بعد ستيف روجرز، لكنه يجد نفسه وسط تهديد عالمي يتطلب منه التحرك سريعًا لإنقاذ الكوكب، وبلغت ميزانية إنتاج الفيلم أكثر من 180 مليون دولار، إضافةً إلى ما لا يقل عن 100 مليون دولار للتسويق، وسط توقعات بارتفاع الإيرادات في الأسابيع المقبلة مع استمراره في دور العرض العالمية.