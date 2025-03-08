نيكول سابا تشـ عل الأحداث في "وتقابل حبيب" بمواجهة نارية وتتصدر التريند

ميرنا وليد - بيروت - حصدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث تصدرت الترند عقب مشهد قوي جمعها بياسمين عبد العزيز.



بدأت الحلقة بكشف "ليل" (ياسمين عبد العزيز) خيانة زوجها "يوسف" (خالد سليم) مع "رقية العسكري" (نيكول سابا)، مما أشعل مواجهة حادة بينهما. وتصاعدت الأحداث عندما هاجمت "ليل" يوسف، لترد عليها "رقية" بحدة، وتدفعها أرضًا قبل أن تطردها من المنزل.

المفاجأة أن اكتشاف الخيانة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بتخطيط مسبق من "رقية" و"خالد"، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين الشخصيات في الحلقات المقبلة.