إتهامات بالعنصرية تلاحق "فريندز" وستيفن بارك يروي التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - فتح الممثل ستيفن بارك ملف العنصرية في هوليوود مجددًا، مشيرًا إلى أنه واجه بيئة عمل غير مريحة خلال مشاركته في مسلسل "فريندز".

وخلال ظهوره في بودكاست "Pod Meets World"، كشف بارك أن رسالته المفتوحة عام 1999، التي انتقد فيها التمييز في الصناعة، كانت تستهدف المسلسل الشهير، وأوضح أن الأجواء أثناء التصوير كانت مشحونة، وروى واقعة تعرض زميله جيمس هونغ لتعليق عنصري من أحد مساعدي الإخراج الذي قال: "أحضروا الرجل الشرقي اللعين" . وأكد أن هذه السلوكيات لم تكن تُعتبر مشكلة في ذلك الوقت، مما دفعه لمحاولة اللجوء إلى نقابة الممثلين ( SAG ) دون جدوى.

وأشار بارك إلى أن هذه التجربة أثرت عليه بشدة، حيث بدأ ينظر إلى كل شيء من زاوية العرق، ما أدى إلى ابتعاده عن التمثيل لفترة. لكنه عاد لاحقًا للعمل في عدد من المسلسلات مثل"Boy Meets World" و "Law & Order".

الجدير بالذكر أن مسلسل "فريندز" تعرض لانتقادات متكررة بسبب غياب التنوع العرقي، وهو أمر وصفه الممثل آدم غولدبرغ سابقًا بأنه "غير مقبول وفق معايير اليوم".