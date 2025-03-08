شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 7.. نادر يخبر فهد بسر السيارة المحروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم فهد خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل فهد البطل بسر بحث نادر التمساح عن لغز السيارة المحروقة، وأخبر نادر التمساح فهد بقوله إن ما سرق منهم ليست بضاعة وإنما ثلاثة صناديق من الذهب.

استمرّت الحلقة السابعة من مسلسل فهد البطل فى إثارتها بعدما أصرّ والد كناريا على مضايقة فهد وعائلته، وذهب والد كناريا إلى منزل فهد وفضح سره مدعيا أن منزل فهد بيت دعارة لأن نسب اسم فهد مخالف لنسب راوية.

أيضا أكد أمام أعين كل السكان أن والدهم ليس والدهم وبالتالي هذا المنزل بيت دعارة من الأساس.

شهدت الحلقة 7 من مسلسل فهد البطل ذهاب فهد برفقة نادر التمساح إلى البار التي تعمل فيه شقيقته وهو ما سبب صدمة لها حتى رفضت الظهور لكن حمزة العيلي (نادر) بحث عنها وطلب منها أن تقدم له الطلب كعادتها.

يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 6 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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