شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 7.. نبيل عيسى يكشف لريهام حجاج طبيعة علاقته بشقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، مكتب دكتور أدهم "نبيل عيسى" فى الجامعة لتدخل زينة "ميران عبد الوارث" عليها المكتب وتتهمها بالتجسس على الدكاترة، وتأخذ نادين صورة مى شقيقتها مع أدهم و تترك المكتب.

وتأخذ الصورة لأدهم ويقول لها أنه لا يعلم شيئا بالمكتوب على الصورة وأنه كان يتعامل مع شقيقتها كطالبة مثل باقى الطلبات وكان لا يحبها و أنها كانت تحب محمود.

وخيم الحزن على جميع طلاب الجامعة بعد وفاة زميلهم آدم "سالم الوشاحى"، وتحدث مروان مع داليدا أنه أخذ موبايل آدم بعد الحادث و لكنه وجد شاشة بيضاء ولم يصل لشيء.

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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