شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة أحمد عبد الوهاب في الحلقة الثامنة من مسلسل الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كريم ( أحمد عبد الوهاب ) في حب رانيا الشمال ( وئام مجدي ) خلال محاولته ايجاد عريس لها وانتهت الحلقة بخطوبتهما. وحلت عقدة الروح الثانية عاطف (احمد الرافعي) بعدما نجح حسام ( اكرم حسني) وكريم كراميلا ( احمد عبد الوهاب) في تحقيق رغبته، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكابتن .

مسلسل الكابتن يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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