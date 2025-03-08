شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 7.. ريهام حجاج تواجه والدها محمود قابيل بعد فيديو أختها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل حساب أثينا الغامض فيديو لنادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، لشقيقتها مى "جنا الأشقر" و هى تتحدث أنها لم تعد تستحمل معاملة والدها "محمود قابيل"، وظهر وهو يطرق بشدة على الباب ويصرخ، وأخذت نادين الفيديو وذهبت لوالدها لتعرف ما السبب وأبلغها أن مى كانت تريد أن تترك الجامعة ودخلت فى حالة اكتئاب وكان يريد منها أن تظل فى الجامعة.

وظهر خلال الحلقة سامح سند اليوتيوبر المختص فى جرائم القتل وهو يتحدث عن الحساب الغامض لأثينا وحالات الانتحار فى الجامعة بين الطلاب.

كما طلبت داليدا من حساب أثينا الغامض أن ينتقم من صديقاتها فى الجامعة ياسمين، أشد انتقام مثلما حدث معها من انتشار فيديو لها فى الجامعة وفضحها.

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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