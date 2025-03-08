شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. مصطفى شعبان يتزوج دينا فؤاد ويأخذها إلى القصر والان مع تفاصيل الخبر

خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، قرر حكيم كتب كتابه على غزل" دينا فؤاد" وسط حضور الأهل والأقارب، ومن ثم يأخذها للعيش في القصر هي وابنه نوح، واستقبلهم في القصر عمه "أحمد فؤاد سليم" الذي حمل الطفل لأول مرة وطلب من حكيم أن يبات في حضنه الليلة.

ومن جهة أخرى حدث خلاف بينه وبين أولاد عمه عندما كان يمازحه بحر "محمد نجاتي" وقال له أنه يريد أن ينقطه ولكن حكيم يمتلك كل النقود ودعا له أن يرى ابنه مثله، فقاطعه حكيم بأنه لا يريد أن يصبح ابنه مثله فلاتي، ويصرف النقود على أشياء تافهه، وهنا تدخل ابن عمه " منذر ريحانة" والذي قال له أن ماضيعه بحر في عمره كله ضيعه حكيم في ليله واحدة عندما جاء له مولود فتدخل عمه نوح على الفور لفض الحديث وأكد لهم أن حكيم هو كبيرهم ويحق له فعل أي شيء فماكان عليهم إلا أنهم تركوهم وانصرفوا.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا أحداث عديدة، حيث حاولت برنسة" سهر الصايغ" أن تشعل الغيرة في قلب لومة زوجة حكيم الثانية" يارا قاسم" بعدما أعلن حكيم زواجه الرسمي من غزل، وبالفعل نجحت في ذلك وتوعدت لومه لغزل وأنها لن تعتبر هذا الولد ابن حكيم طالما لم ينجبه منها أو من صفا.

كما كشفت الحلقة أحداث مثيرة، حيث قرر ياسين" ميدو عادل" أن يترك حب عمره، بعد أن رفض والدها زواجها منه بسبب عدم معرفة نسبه الحقيقي، ولكن ذهبت له حبيبته وحاولت أن تقنعه بأن تهرب من المنزل ويتزوجها، الأمر الذي رفضه لأنه يدرك أن والدها لا يستحق ذلك وأنها ابنته الوحيدة التي يريد أن يطمئن عليها، ومن حقه أن يعترض على الزواج؛ وأخبرها ياسين أن قصتهم قد أنتهت.

وشهدتكذلك استماع برنسة" سهر الصايغ" للحديث الذي دار بين أبيها وحكيم، وعندما انصرف حكيم، دخلت برنسة على أبيها وبدأت في إشعال غضبه ضد حكيم بسبب الميراث، ولكن لم يدعها والدها تستكمل كلامها وحسم الأمر حينما قال لها أن حكيم هو كبيرهم وكلمته تسير على كل شخص في القصر حتى هو نفسه، مما أثار غضبها وأكدت له أنها سعيدة بمولوده الجديد والذي سيفتح عليه النار من القريب والغريب.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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