سالي عبد السلام تكشف سبب انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. ما علاقة زوجة كريم فهمي!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 11:57 مساءً - رفضت الإعلامية سالي عبد السلام التعليق على ربط سبب انفصال النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد، بـ "دانية" ابنه خالتها وزوجة الفنان كريم فهمي؛ مؤكدة أن الأمر لا يخصها ولم تكن تحضر الواقعة من بدايتها.

سالي عبد السلام تتحدث عن انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد

حلت الإعلامية سالي عبد السلام ضيفة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار" من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، وخلال فقرات الحلقة وجه لها سؤال حول أن السبب وراء انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد هو "دانية" زوجة شقيقه كريم فهمي وابنة خالتها، لتجيب سالي عبد السلام قائلة : "أنا لم أكن حاضرة الواقعة، وأنا لم أتحدث على عائلتي وعلى دمي، شاهدت مثلي مثل جميع الناس على السوشيال ميديا، والناس جايين على دانية جدًا".

وأكملت سالي عبد السلام : "أنا بحب هنا جدًا، ولكن مهما حصل دانية ابنة خالتي، مهما كان بينا ايه دي بنت خالتي".

View this post on Instagram A post shared by Al Nahar (@alnahareg)

هنا الزاهد وأحمد فهمي يتصدران الترند

يذكر أن أثار النجمان هنا الزاهد وأحمد فهمي الجدل وتصدرا الترند خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد ظهور أحمد فهمي ضيفًا في ثاني حلقات برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"؛ وخلال الحلقة سأل رامز جلال أحمد فهمي وهو مقيد على السرير الكهربائي: "في آخر زيجاتك مين اللي طلب الطلاق أنت ولا الطرف الثاني" إشارة للفنانة هنا الزاهد، ورد قائلاً: "أنا والله العظيم اللي طلبت الطلاق".

يمكنكم متابعة حسين فهمي ينشر صورة مع أحمد فهمي.. فهل الأمر متعلق بتصريحات الأول الأخيرة؟



لتقوم الفنانة هنا الزاهد بعد انتهاء الحلقة بدقائق؛ برد فعل سريع، حيث قامت هنا بكتابة منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، قالت فيه: "من لا أخلاق له لا قيمة له".



وقد انهالت على منشورها العديد من تعليقات الجمهور، والذين رجحوا أن النجمة تقصد بمنشورها النجم أحمد فهمي بعد وقوعه فريسة في مقالب رامز جلال، وتعليقه على أمر طلاقهما.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».